Keir Starmer forplikter seg til en betydelig økning i forsvarsutgiftene før Washington-besøket

HQ

I et nytt tiltak for å styrke Storbritannias rolle i å styrke Europas sikkerhet har statsminister Keir Starmer kunngjort planer om å øke forsvarsutgiftene til 2,5 % av landets BNP innen 2027, med et mål om 3 % etter 2029 (via Reuters).

Dette tiltaket, som tar sikte på å styrke Europas forsvar i en tid med økende geopolitiske spenninger, markerer et skifte i retning av å prioritere militære investeringer fremfor internasjonal bistand. Starmer avslørte at Storbritannia vil bevilge ytterligere 13,4 milliarder pund årlig til forsvaret innen 2027, noe som vil føre til kutt i det internasjonale bistandsbudsjettet, slik at det reduseres til 0,3 % av BNP.

Mens Starmer forbereder seg på å møte USAs president Donald Trump i Washington, signaliserer denne utgiftsøkningen at Storbritannia har til hensikt å trappe opp sin støtte til NATO og bidra mer til Ukrainas sikkerhet, særlig hvis fredssamtalene med Russland viser seg å være vellykkede. Foreløpig gjenstår det å se om andre europeiske land vil følge Storbritannias eksempel og øke sine egne forsvarsutgifter.