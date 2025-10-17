Keir Starmer mener det er "feil beslutning" å stenge Aston Villa stadion for israelske supportere

HQ

Denne uken ble det kanskje undertegnet en fredsavtale mellom Israel og Hamas, men spenningen i Midtøsten er langt fra over, og den offentlige opinionen er fortsatt sterkt imot Israel, som nå frykter at de kan komme ustraffet fra drapene på over 65 000 mennesker i Gaza. Debatten om å la Israel delta i internasjonale idrettskonkurranser fortsetter, og det pleier å bryte ut protester hver gang et israelsk lag besøker et annet land.

Denne uken skjedde det i Italia og Norge i forbindelse med VM-kvalifiseringskamper (Israel ble til slutt eliminert fra VM 2026), og også i Spania i forbindelse med basketballturneringene EuroLeague, FIBA Champions League og EuroCup. Neste uke er UEFA Europa League tilbake, og Maccabi Tel Aviv reiser til Birmingham for å møte Aston Villa. Etter anbefalinger fra Safety Advisory Group (SAG) bestemte Aston Villa seg for å stenge stadion for besøkende, det vil si Maccabi Tel Aviv-supportere.

"West Midlands Police har informert SAG om at de er bekymret for den offentlige sikkerheten utenfor stadionbollen og muligheten til å håndtere eventuelle protester på kvelden", skriver klubben. "Vi er i kontinuerlig dialog med Maccabi Tel Aviv og de lokale myndighetene gjennom hele denne pågående prosessen, med sikkerheten til supporterne som deltar på kampen og sikkerheten til de lokale innbyggerne i forkant av enhver beslutning."

Starmer: "Vi tolererer ikke antisemittisme i våre gater"

En avgjørelse som har blitt kritisert av Storbritannias statsminister Keir Starmer, som sa på X at "Dette er feil avgjørelse."

"Vi vil ikke tolerere antisemittisme i våre gater. Politiets rolle er å sørge for at alle fotballfans kan nyte kampen, uten frykt for vold eller trusler."

En annen avgjørelse, den som har blitt tatt i basketballkamper i Spania, kunne ha vært å feire kampen bak lukkede dører, for å sikre en enda større sikkerhetskontroll ... og ikke gi for stor hjemmefordel for Aston Villa.

Med tanke på de forventede protestene rundt stadion hver gang et israelsk lag spiller i utlandet, og risikoen for voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter, hva tror du ville vært den riktige løsningen?