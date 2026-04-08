Keir Starmer reiser til Golfen for å presse på for gjenåpning av Hormuzstredet

Keir Starmer reiser til Golfen for å holde samtaler med regionale ledere med sikte på å sikre en langsiktig gjenåpning av Hormuzstredet etter den nylige våpenhvilen mellom USA og Iran.

Starmer ønsket avtalen velkommen og beskrev den som en lettelse for både regionen og verdensøkonomien, men understreket samtidig behovet for å gjøre den midlertidige pausen om til en varig løsning.

Besøket kommer midt i den pågående diplomatiske innsatsen for å stabilisere en av verdens mest kritiske energikorridorer. Storbritannia har koordinert arbeidet med internasjonale partnere, og har blant annet nylig vært vertskap for et møte med mer enn 40 land om krisen.

Til tross for spenninger med Donald Trump om Storbritannias holdning til konflikten, posisjonerer London seg som en viktig diplomatisk aktør i arbeidet med å opprettholde våpenhvilen og forhindre ytterligere forstyrrelser.

"Sammen med våre partnere må vi gjøre alt vi kan for å støtte og opprettholde denne våpenhvilen, gjøre den til en varig avtale og gjenåpne Hormuzstredet", sier han.