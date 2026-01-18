Starmer: "Det er helt feil å straffe allierte for å ivareta NATOs kollektive sikkerhet"

HQ

Keir Starmer har kritisert Donald Trumps trussel om å innføre toll på Storbritannia og andre europeiske land på grunn av Grønland, og kaller avgjørelsen "helt feil" og advarer om at den risikerer å undergrave samholdet i NATO.

Den amerikanske presidenten sa at en toll på 10 % ville tre i kraft fra 1. februar for flere NATO-allierte, inkludert Storbritannia, med mindre det ble inngått en avtale om at USA skulle kjøpe Grønland. Han la til at avgiften ville stige til 25 % innen juni hvis det ikke ble inngått noen avtale.

Keir Starmer // Shutterstock

Starmer sa at Grønlands fremtid var en sak for grønlenderne og Danmark alene, og understreket at sikkerhet i Arktis var et felles anliggende for NATO. Å straffe allierte for å handle sammen om kollektivt forsvar, sa han, "strider mot alliansens prinsipper".

Opposisjonsledere over hele Storbritannia sluttet seg til kritikken. Den konservative lederen Kemi Badenoch sa at Grønlands suverenitet kun burde avgjøres av det grønlandske folket, mens Liberaldemokratenes leder Ed Davey anklaget Trump for å straffe allierte "for å gjøre det rette".

Den tidligere toppdiplomaten Lord Peter Ricketts oppfordret europeiske regjeringer til å reagere rolig, og hevdet at USAs sikkerhetsinteresser på Grønland kunne ivaretas gjennom samarbeid med Danmark og NATO i stedet for trusler. Han sa at fokuset burde være på å samarbeide for å løse sikkerhetsproblemer i Arktis, ikke på å eskalere tvister med...