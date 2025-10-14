LIVE
      Verdensnyheter

      Keir Starmer sitter igjen med rødt ansikt etter at Trump avfeier ham på verdensscenen

      "Hvor er Storbritannia, hvor er min venn, Starmer?"

      HQ

      Storbritannias statsminister Keir Starmer ble rød i ansiktet etter en pinlig ordveksling med USAs president Donald Trump på scenen under fredstoppmøtet i Gaza 13. oktober.

      Øyeblikket inntraff da Trump roste landene som hadde vært med på å forhandle frem våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Han henvendte seg til publikum og spurte "Hvor er Storbritannia, hvor er min venn Starmer?"

      Starmer svarte: "Jeg er rett bak deg som vanlig", noe som fikk Trump til å invitere ham frem: "Kom opp hit, går alt bra?" Da den britiske lederen gikk mot podiet, snudde Trump seg bort og fortsatte sine bemerkninger, og sa bare: "Det er veldig hyggelig at du er her", og lot Starmer stå et øyeblikk ved siden av ham før han gikk tilbake til sin plass.

      Utvekslingen skapte synlig ubehag i rommet og sirkulerte raskt på sosiale medier, der seerne beskrev det som pinlig og vanskelig å se på. Klippet har allerede blitt sett millioner av ganger på nettet.

      USAs president Donald Trumps interaksjon med Starmer kom kort tid etter at han uttrykte frustrasjon over ikke å ha mottatt årets Nobels fredspris, som ble tildelt den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado.

      Senere på toppmøtet roste Starmer USAs president Donald Trumps rolle i å legge til rette for våpenhvilen i Gaza, kalte det et "historisk øyeblikk" og bekreftet Storbritannias støtte til gjennomføringen av fredsplanen.

      Dette innlegget er kategorisert under:

      VerdensnyheterUSAStorbritannia


