Keir Starmer sitter igjen med rødt ansikt etter at Trump avfeier ham på verdensscenen

Storbritannias statsminister Keir Starmer ble rød i ansiktet etter en pinlig ordveksling med USAs president Donald Trump på scenen under fredstoppmøtet i Gaza 13. oktober.

Øyeblikket inntraff da Trump roste landene som hadde vært med på å forhandle frem våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Han henvendte seg til publikum og spurte "Hvor er Storbritannia, hvor er min venn Starmer?"

Starmer svarte: "Jeg er rett bak deg som vanlig", noe som fikk Trump til å invitere ham frem: "Kom opp hit, går alt bra?" Da den britiske lederen gikk mot podiet, snudde Trump seg bort og fortsatte sine bemerkninger, og sa bare: "Det er veldig hyggelig at du er her", og lot Starmer stå et øyeblikk ved siden av ham før han gikk tilbake til sin plass.

Utvekslingen skapte synlig ubehag i rommet og sirkulerte raskt på sosiale medier, der seerne beskrev det som pinlig og vanskelig å se på. Klippet har allerede blitt sett millioner av ganger på nettet.

USAs president Donald Trumps interaksjon med Starmer kom kort tid etter at han uttrykte frustrasjon over ikke å ha mottatt årets Nobels fredspris, som ble tildelt den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado.

Senere på toppmøtet roste Starmer USAs president Donald Trumps rolle i å legge til rette for våpenhvilen i Gaza, kalte det et "historisk øyeblikk" og bekreftet Storbritannias støtte til gjennomføringen av fredsplanen.