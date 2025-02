Keir Starmer: Storbritannia vil ikke velge mellom USA og EU

HQ

Statsminister Sir Keir Starmer har gjort det klart at Storbritannia ikke vil velge mellom USA og EU, nå som handelsspenningene øker som følge av president Donald Trumps siste kunngjøringer om tollsatser.

Samtidig som Trump har truet EU med toll og midlertidig stanset toll på varer fra Canada og Mexico, har han antydet at en avtale med Storbritannia kan komme på plass. Starmer, som deltok på høynivåmøter i Brussel, understreket at det fortsatt er en prioritet å opprettholde sterke relasjoner med begge de økonomiske stormaktene. Hans regjering arbeider for et tettere europeisk samarbeid om forsvar, industrielt samarbeid og sikkerhet, men uten å sette handelen med USA i fare.

Balansen mellom disse interessene viser seg imidlertid å være vanskelig - noen kritikere frykter at dypere integrasjon med EU kan begrense Storbritannias evne til å inngå handelsavtaler med USA, mens andre hevder at det er et strategisk feilgrep å distansere seg fra EU. Hvordan vil Keir Starmer og Storbritannia navigere i dette motstridende presset, med Trumps handelskrig truende og globale markeder som reagerer nervøst?