Keir Starmer trekker seg som Storbritannias statsminister: Ny leder tiltrer senest i september

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Ryktene gikk i helgen da det begynte å dukke opp rapporter om at Keir Starmer skulle vurdere om han skulle trekke seg som Storbritannias statsminister i begynnelsen av denne uken. Situasjonen tok fart og eskalerte til nye høyder i morges da det ble kunngjort at statsministeren skulle komme med en uttalelse foran 10 Downing Street, og dette pågår for øyeblikket.

Stående ved et talerstol foran statsministerens bolig, mens hele nasjonen fulgte med, har Starmer offisielt kunngjort sine planer om å trekke seg fra vervet som statsminister og leder av Arbeiderpartiet.

I henhold til den gjeldende etterfølgerplanen vil det bli avholdt en nominasjonsprosess for å kåre den nye Labour-lederen (og statsministeren) i juli, alt før vedkommende tiltrer, etter at parlamentet har hatt sommerferie, senest i september. En ny leder kan tiltre før september (så tidlig som i juli), dersom Labour-partiet bestemmer seg for å gjennomføre en «kroningslignende» prosess og utpeke én kandidat fremfor de andre. Etter Andy Burnhams nylige seier i suppleringsvalget i Makerfield ser det ut til at Labour-partiet forbereder seg på å velge ham til vervet. Dette vil bare skje dersom det ikke oppstår konflikt i Labour-partiet; hvis det gjør det, vil prosessen vare i hele perioden frem til september.

Foreløpig har Starmer bekreftet sine planer om å trekke seg overfor kong Charles III, og prosessen for å sikre en ny britisk leder er nå satt i gang.