Keira Knightley har hovedrollen i Netflix-thriller The Woman in Cabin 10

Netflix har sluppet den første offisielle traileren for The Woman in Cabin 10, en psykologisk thriller som har premiere 10. oktober. Filmen er en filmatisering av Ruth Wares bestselgende roman med samme navn, og Keira Knightley spiller Lo Blacklock, en journalist som reiser om bord på en overdådig yacht. Under turen blir hun vitne til noe som ser ut til å være et mord da noen blir kastet over bord - men når hun slår alarm, får hun beskjed om at ingen passasjerer eller mannskap er savnet.

Filmen er regissert av Simon Stone, og Guy Pearce, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw og David Ajala har også sentrale roller. Traileren legger opp til en klaustrofobisk og nervepirrende atmosfære, og Stone beskriver selv båtens omgivelser som den perfekte scenen for paranoia og spenning.

Du kan se traileren nedenfor - men spørsmålet gjenstår: Er The Woman in Cabin 10 den typen thriller du er klar til å dykke ned i?