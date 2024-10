Keira Knightly og Ben Whishaw spiller hovedrollene i en spionthriller på Netflix i desember

Netflix har presentert et glimt av et av sine mer lovende prosjekter som er planlagt i desember. Serien heter Black Doves og er en spionthriller der Keira Knightly og Ben Whishaw spiller hovedrollene som en spion/lejemorder-duo som kjemper for å holde seg i live i London rundt juletider.

Det eksakte handlingsreferatet for serien er ganske vrient og spennende, og du kan se det her: "Black Doves utspiller seg i London i julen, og er en skarp, actionfylt og inderlig historie om vennskap og oppofrelse. Vi følger Helen Webb (Keira Knightley), en slagferdig, jordnær, dedikert kone og mor - og profesjonell spion. I ti år har hun gitt sin politiske ektemanns hemmeligheter videre til den skyggefulle organisasjonen hun jobber for: Black Doves. Når hennes hemmelige elsker Jason (Andrew Koji) blir myrdet, tilkaller spionmesteren hennes, den gåtefulle Reed (Sarah Lancashire), Helens gamle venn Sam (Ben Whishaw) for å beskytte henne."

Black Doves er også ansett som en høytidsserie som ønsker å benytte seg av den samme fanskaren som ser Die Hard som en høytidsfilm. Den skal være actionfylt og litt vittig, og du kan se mye av dette i aksjon i traileren for serien nedenfor. Når Black Doves har premiere, starter serien 5. desember.