Kelly Macdonald og Damien Lewis blir blodsugere i The Radleys

Det er en god tid å være vampyrfan. Ikke bare produserer Netflix en animert Twilight-serie, og Robert Eggers skal debutere med sitt neste store teaterepos på Nosferatu i desember, men før alt dette har Lionsgate også en vampyrskrekk-komedie på gang.

Filmen heter The Radleys og har Kelly Macdonald og Damien Lewis i hovedrollene i det som ser ut til å være en gjennomsnittlig forstadsfamilie, som i virkeligheten har en mye mørkere hemmelighet som vampyrer. Filmen viser hva som skjer når hemmeligheten deres til slutt kommer for en dag og livene deres blir snudd på hodet.

Vampyrfilmen har premiere på kino og digitalt den 4. oktober, og du kan se filmens trailer nedenfor, i tillegg til et fullstendig sammendrag.

"De prisbelønte skuespillerne Kelly Macdonald (No Country For Old Men) og Damian Lewis ("Billions", Once Upon a Time...in Hollywood) spiller hovedrollene i en mørk komediethriller om en tilsynelatende gjennomsnittlig forstadsfamilie med en saftig hemmelighet: de er vampyrer. I dagslys kan The Radleys virke normale, men de kan bare avstå fra sine naturlige lyster så lenge før den blodige sannheten dukker opp til overflaten og snur opp ned på det rolige livet på landet."