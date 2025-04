Kelly Marie Tran er åpen for å returnere som Rose i fremtidige Star Wars-prosjekter

Star Wars Episode XIII: The Last Jedi er en av de mest kontroversielle filmene i hele serien. Å bytte regissør og visjon for oppfølgertrilogien midtveis var nødt til å være en dårlig idé, og dette ble bevist av den umiddelbare reaksjonen fra fansen på Rian Johnsons romopera. Noen forsvarer filmen til det ytterste den dag i dag, mens andre mener at den var begynnelsen på slutten for franchisen.

HQ

Blant alle de tingene The Last Jedi ble hatet for, var det få som fikk fansen til å gå i spinn som karakteren Rose. Hun ble kritisert for sin plutselige opptreden og for å dra Finn bort fra hovedplottet til fordel for Canto Bight-subplottet, og karakteren og skuespilleren bak henne, Kelly Marie Tran, ble utsatt for den typen hat som kan få deg til å avstå fra en franchise og kanskje til og med filmskaping i lang tid.

Men i en samtale med CBR avslører Kelly Marie Tran at hun er klar for en ny runde i en galakse langt, langt borte. "Jeg har så mye kjærlighet og takknemlighet for det universet og den verdenen", sa hun. "Jeg er fortsatt en stor Star Wars-fan. Det har en så varm plass i hjertet mitt, bare hele det universet, og hele den opplevelsen. Og jeg vet ikke i hvilken sammenheng ting må falle på plass for at Rose skal komme tilbake, men jeg vil si at jeg bare elsker den verdenen."

Med tanke på at Daisy Ridleys Rey snart kommer tilbake i en rekke nye filmer, kan kanskje flere av oppfølgerfigurene få et comeback. Men siden Roses rolle allerede ble kuttet massivt i The Rise of Skywalker, virker det som om folkene bak franchisen kanskje ikke vil risikere hatet igjen.