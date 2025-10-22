Kelly Sue DeConnick jobber med en ny grafisk roman som vil ha et større omfang enn Wonder Woman Historia

HQ

Kelly Sue DeConnick er mest kjent for sin fantastiske innsats med å rebrande Captain Marvel og få oss til å se superhelten i et nytt lys. Tegneserieforfatteren beskrev nylig denne bragden som noe som vil stå i nekrologen hennes, men hun har også produsert mange andre historier.

Et eksempel som skiller seg ut er Wonder Woman Historia: The Amazons, som er en ganske unik historie etter DeConnicks målestokk, ettersom den ga henne mye større frihet til å fortelle en historie, siden hvert nummer var mye lengre enn en tradisjonell tegneserie. Vi nevner dette fordi vi nylig intervjuet DeConnick på San Diego Comic Con Malaga, der vi spurte om hva fremtiden bringer for henne, og hun ga Gamereactor et herlig eksklusivt svar.

"Jeg jobber med en grafisk roman nå, så her er et scoop, for dette er ikke annonsert, men jeg kan ikke fortelle deg hvem den er for eller hva den handler om. Vær så god", begynner DeConnick. "Dette er et Gamereactor-scoop. Men jeg holder på med en... Jeg jobber med en grafisk roman nå, og dette blir første gang jeg skriver i det omfanget. Og det er veldig interessant for meg. Wonder Woman Historia var på 64 sider, og det føltes... det tempoet passet meg bedre, så det å kunne tenke på, du vet, hva kan jeg gjøre på 240 sider? Jeg kan ikke si noe mer, da får jeg problemer."

Så vi kan helt klart forvente en mye større historie i DeConnicks neste prosjekt, men spørsmålet er hvem den er relatert til? Vil det dreie seg om en Marvel -karakter, en DC -karakter, eller noe helt nytt som Bitch Planet eller Pretty Deadly? Hva håper du DeConnick pønsker på?