Kelsey Grammer er sikker på at Frasier får en ny sesong

Den første sesongen av den nye Frasier-serien på Paramount+ ble avsluttet med den tiende episoden rett før helgen. Foreløpig har vi ikke hørt noe om en eventuell fortsettelse, men ifølge Kelsey Grammer selv - som spiller Frasier - har serien "a home at Paramount+ for several years to come".

Her er hva han hadde å si om fremtiden for den nye serien Frasier i et intervju med The Hollywood Reporter.

"Vi har egentlig ikke sprukket en historie for sesong to ennå. Vi har egentlig ikke kommet inn på det, men det kommer vi nok til å gjøre ganske snart. Jeg tror vi har et hjem hos Paramount+ i flere år fremover, og vi har absolutt flere ideer for det. Det er bare det som skal konkretiseres, og vi er ikke sikre ennå, for forfatterne streiket, skuespillerne streiket, og alt gikk på en måte i stå. I det minste fikk vi inn episodene i tide før vi måtte stenge ned."

Vi håper virkelig at Grammer har rett, men hva tror du?