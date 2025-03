Kelsey Grammer sier Ted Danson vil dukke opp hvis Frasier: Sesong 3 får grønt lys

HQ

Tidligere i år kunngjorde Paramount at de etter to sesonger av Frasier hadde bestemt seg for å legge ned serien. Men Kelsey Grammer (som spiller Frasier og produserer) og CBS Studios viste interesse for å prøve å finne et nytt hjem og fortsette historien om Frasier og sønnen hans i Boston.

I et intervju med New York Post forteller Grammer om hva som gikk galt, om prosessen med å finne et nytt nettverk som kunne ta over og om planene for en tredje sesong:

"Fyren som jobbet hos Paramount Plus da vi først solgte serien dit, sluttet, og så falt den på en måte i fanget på dem, den neste administrasjonen, uten at de hadde noen virkelig bevissthet om hva de skulle gjøre med den. Så jeg tror de gjorde et godt forsøk, men de var ikke spesielt lidenskapelig opptatt av prosjektet."

Så nå vil han at noen som brenner for Frasier skal ta over, og han sier at seertallene har vært gode:

"Vi kommer til å ende opp et sted der folk brenner for det. Hør her, det har et stort publikum, en stor tilhengerskare, og hvis folk vet hvor de kan finne det, tror jeg de vil gjøre det."

Grammer avslører også at planen er at Ted Danson skal være med i en eventuell sesong tre. Danson og Grammer har ikke vært de beste venner, men har nylig forsonet seg, og han spilte som kjent bareieren Sam Malone i Cheers, serien der karakteren Frasier debuterte (før han senere fikk sitt eget TV-program på 90-tallet).

Vi krysser fingrene for et comeback på Frasier, og på et eller annet tidspunkt må David Hyde Pierce dukke opp igjen som Frasiers bror Niles - noe fansen definitivt har ventet på.