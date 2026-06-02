nyheter
Kemuri
Kemuri lar oss jakte på spøkelser som gjemmer seg i det åpne
Det utvikles av den tidligere Tango Gameworks-veteranen Ikumi Nakamura, og ser ut som noe fans av japansk action vil sette pris på.
Under Sonys pågående strømming ble Kemuri annonsert som ett av mange spill. Det utvikles av den utrolig populære og sjarmerende Ikumi Nakamura, som gjorde seg bemerket hos Tango Gameworks. I dag jobber hun i sitt eget studio Unseen, og deres første spill er et utrolig stilig tredjepersons actionspill med tydelige anime-vibber, et frenetisk tempo og eksepsjonelt godt utformede animasjoner.
I spillet tar du rollen som en Yokai Hunter, som jakter på spøkelser som gjemmer seg i vår virkelige verden blant vanlige mennesker. Det er også lovet støtte for co-op, og en utgivelse i 2027. Foreløpig er PlayStation 5 den eneste bekreftede plattformen.
Sjekk ut den første traileren nedenfor.
HQ