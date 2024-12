Ken Jeong uttaler seg om filmmanuset Community

Fans av Community har grunn til å feire at den etterlengtede filmen basert på kultklassikeren nærmer seg virkelighet. I en samtale med TV Insider delte Ken Jeong, som skal gjenta sin rolle som den morsomme og uforutsigbare Ben Chang, sin emosjonelle reaksjon på å lese manuset. Jeong innrømmet at manuset brakte tilbake bølger av nostalgi, noe som gjorde prosjektet enda mer spesielt for ham.

Selv om den nøyaktige tidslinjen for produksjonen fortsatt er uklar, er skuespillerne og mannskapet angivelig i ferd med å finpusse de siste detaljene. Yvette Nicole Brown har også bekreftet at det finnes et komplett manus, og antydet planer om å filme i Los Angeles. Filmen Community vil ta sikte på å fange magien fra originalserien, som fulgte de sære eventyrene til en gruppe studenter ved Greendale Community College og gikk i seks sesonger mellom 2009 og 2015.

Hva håper du å se i Community filmen?