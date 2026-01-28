Ken Levine avslører Judas brukte 5 år på FoU

HQ

JudasDet kommende spillet fra Bioshocks store pappa Ken Levine og teamet hans i Ghost Story Games, ser ut til å bli en utrolig ambisiøs tittel. Levine sier at det er det "første spillet der du virkelig lever deg inn i en karakter på en måte du ikke gjorde i ... si BioShock," og for å få det nivået av innlevelse, brukte teamet flere år bare på forskning og utvikling for det.

"Da vi begynte, ville vi ikke bare lage et førstepersons skytespill. Vi ville lage en Judas simulator der du ikke bare får bestemme hvordan hun skal gå videre i historien, men også hvem du skal stole på og hvordan du skal håndtere konsekvensene av valgene dine. Det viktigste er å virkelig plassere spilleren inne i karakteren og la dem føle litt av hvordan det er å være på det skipet når solen går ned over menneskeheten," sa Levine til Game Informer i et intervju nylig.

"I tillegg er det som skiller det fra andre spill, måten vi bygger det på (og grunnen til at vi brukte fem år på forskning og utvikling). Vi ville at figurene ikke bare skulle reagere på viktige valg, men også gjenkjenne og reagere på rekkefølgen av handlinger, helt ned til de minste detaljene."

Disse årene med forskning og utvikling hjalp Judas med å definere Villainy-systemet, som fungerer på samme måte som Nemesis-systemet ved at spillet og karakterene vil være klar over og reagere på hvert valg du tar, noe som til slutt fører til at en karakter blir antagonisten din i Judas. Vi har fortsatt ingen lanseringsdato for Judas ennå, men du kan forvente å høre mer om spillet snart, og i tiden frem til lansering vil flere trailere vise hva vi kan forvente å se i spillet.