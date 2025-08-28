Ken Levine deler Judas Villainy-systemet, som høres veldig ut som Nemesis-systemet

HQ

Nemesis-systemet er en av de mest spennende spillmekanikkene de siste ti årene, ettersom det gjorde det mulig å bygge en forbindelse med tilfeldige fiender og teknisk sett gjøre enhver gjennomsnittsmann til en rival verdig til å bli kalt din nemesis.

Selv om systemet er patentert og låst inne av Warner Bros. har det ikke hindret andre utviklere i å la seg inspirere av ideen. Ken Levines Judas ser nemlig ut til å ta Nemesis-systemets ideer et hakk opp gjennom det han kaller Villainy-systemet.

I Judas må du i hovedsak velge mellom de tre store, som er fraksjoner som har ansvaret for det meste av spillverdenen. De vil prøve å sjarmere deg, bestikke deg, og du vil se medlemmer av fraksjonene rundt om på kartet.

Hvis du ignorerer en av dem, eller hvis du til slutt bestemmer deg for å slutte deg til en av de tre store, vil de andre legge merke til det, og karakterene de sender, blir skurkene dine. De får tilgang til nye krefter for å undergrave dine handlinger og mål, og vi er lovet mange karakterspesifikke interaksjoner avhengig av valgene dine i Judas.

Systemet ser absolutt interessant ut og skiller seg fra Nemesis-systemet på mange måter, selv om det henter inspirasjon fra det. Vi får se hvordan det fungerer når Judas lanseres, noe som ligger et stykke frem i tid.