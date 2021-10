Kena: Bridge of Spirits er nå penere, lettere og søtere

HQ

Undertegnede er selvsagt ikke den eneste som synes at Kena: Bridge of Spirits er et veldig pent og artig spill, men noen skavanker har det hatt siden lansering. Nå fikses noe av det folk har klaget på.

Oppdatering 1.11 kan lastes ned til Kena: Bridge of Spirits nå. Denne gjør blant annet slik at enkelte fiender og bosser ikke er like treffsikre lengre, lar oss markere samleobjekter og meditasjonssteder vi har funnet på kartet, forbedrer kvaliteten på bilder i Photo Mode og ikke minst legger til tre ekstra Halloween-hatter vi må finne før den 2. november. Det er uansett litt annet som fikses også, så her er hele listen: