Kena: Bridge of Spirits ser ut som en ny suksess for PlayStation

Undertegnede ble fra første stund betatt av Kena: Bridge of Spirits, utviklerne i Ember Lab sitt første spill. De dyktige utviklerne har mye erfaring med anerkjente kortfilmer og reklamer, noe som spillet helst klart bærer preg av. Det eneste jeg har stilt spørsmåltegn ved er hvor underholdende gameplayet vil være, men disse er nå tatt av vinden.

Som lovet fikk vi se og høre en god del mer om Kena: Bridge of Spirits i Tribeca Games Spotlight, og mellom de fremragende gameplayklippene som viser en kult kampsystem og litt hjernetrim får vi vite mer det fascinerende universet, Rot-skapningene, musikken og mer som gjør meg enda sikrere på at dette er en ny perle i snoren for PlayStation siden det kun kommer til PC, PlayStation 4 og PlayStation 5 den 24. august.