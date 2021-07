Siden Kena: Bridge of Spirits egentlig skulle slippes den 24. august er det nok flere av dere som har stusset på hvorfor vi ikke har hørt noe om at utviklingen har "gone gold" enda, men nå vet vi dessverre hvorfor.

Ember Lab har bestemt seg for å utsette Kena: Bridge of Spirits til den 21. september siden de har innsett at mer tid trengs for å finpusse noen siste detaljer. Dermed må vi altså vente bittelitt kortere enn en måned ekstra på det meget pene og lovende spillet.