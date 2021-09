Kena: Bridge of Spirits-anmeldelsen blir sen, men her er lanseringstraileren

HQ

Som noen av dere kanskje har sett allerede er det et ytterst fåtall som fikk anmelderkoder til Kena: Bridge of Spirits i går, og undertegnede har fått beskjed om at min kode først kommer i løpet av dagen. Derfor vil ikke anmeldelsen være klar for spillet lanseres i morgen. Den gode nyheten er at Ember Lab likevel har to gode nyheter til oss.

For det første har vi fått en sjarmerende lanseringstrailer for Kena: Bridge of Spirits. Nyhet nummer to er at utviklerne endelig bekrefter at spillet har en Photo Mode, og har gitt oss noen bilder som viser hva vi kan få til med de ulike mulighetene. Litt som i Ghost of Tsushima er det mulig å la bestemte deler av verdenen fortsatt bevege seg i modusen, så de søte Rot-ene vil for eksempel se inn i kameraet om ønskelig. Samtidig er det en egen Cheese-knapp som får dem til å si Cheese og posere for bildet.

