Kendrick Lamar blir hovedartisten til pauseshowet under Super Bowl 2025

HQ

Kendrick Lamar - en av, om ikke den største rapperen i moderne tid - skal være hovedartist for pauseshowet under Super Bowl i 2025. Han har opptrådt på showet før, men i 2022 opptrådte Lamar sammen med Snoop Dogg, Dr Dre, Eminem og Mary J. Blige.

Lamar vil være hovedattraksjonen denne gangen, og når Super Bowl finner sted den 9. februar kommer alle ører til å være innstilt på å lytte til hitsingelen Not Like Us, som er et diss-track rettet mot Drake. Det ville være den ultimate diss å ramme Drake med den låten samtidig som den blir sett av titalls millioner mennesker over hele verden.

"Rapmusikk er fortsatt den mest innflytelsesrike sjangeren til dags dato. Og jeg vil være der for å minne verden på hvorfor," sa Lamar (via BBC). "De har den rette."

Kommer du til å se Super Bowl?

Dette er en annonse: