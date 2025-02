Kendrick Lamar fikk en hel stadion til å synge Not Like Us under halvtidsshowet på Super Bowl Og han ble introdusert av Samuel L. Jackson, intet mindre.

Vi visste alle at Kendrick Lamar kom til å gi oss noen bangers på Super Bowl-halvtidsshowet i går kveld, men noen få stilte spørsmål ved om han ville spille sin megahit Not Like Us fra 2024. Låten som gjorde en rask og nådeløs slutt på Lamars beef med Drake, har vært en radiohit i månedsvis og en Grammy-belønnet singel. Men med tanke på beskyldningene mot Drake i sangen, var det et spørsmål om Kendrick ville spille den. Spoiler: han gjorde det, og det var utrolig. Hele stadion bestemte seg for hvilken side av feiden de var på, og sangen ble til og med avsluttet med Serena Williams crip som gikk på den andre enden av scenen. Kendrick Lamars opptreden ble introdusert av Samuel L. Jackson, og det ble også flere cameos, deriblant SZA som sang All the Stars fra Black Panther-soundtracket. NFL