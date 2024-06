Kendrick Lamar tar med seg en stor samling vestkystartister til Ken & Friends - The Pop Out-showet

HQ

I anledning Juneteenth samlet Kendrick Lamar det som føltes som hele vestkystens hiphop-scene under sitt show i Los Angeles. Ken & Friends - The Pop Out rocket et publikum på rundt 20 000 mennesker i Kia Forum i Inglewood.

Kendrick spilte gamle og nye hits, men ingenting ble spilt flere ganger enn hans hit-disslåt rettet mot Drake, Not Like Us. Han spilte låten fem ganger, og publikum viste ikke engang antydning til å kjede seg.

På slutten av showet tok Kendrick med seg 25 andre vestkystartister, deriblant Dr. Dre, Tyler the Creator, Jay Rock og flere. Sjekk ut et klipp fra showet nedenfor, ettersom det sprer seg over hele sosiale medier :

