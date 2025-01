Kenichi Nishi signerer en avtale med Quantum Box studio om å utvikle et prosjekt på Kanariøyene

HQ

Route24, studioet som ble grunnlagt og drevet av den historiske spilldesigneren Kenishi Nishi, har signert en avtale på to millioner euro med det kanariske studioet Quantum Box om å samarbeide om den japanske utviklerens neste prosjekt.

Nishi, en historisk spilldesigner, utviklet noen av selskapets mest elskede titler som Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars og Chrono Trigger i sin tid hos Suqaresoft på 1990-tallet. Etter den perioden fortsatte han å jobbe for ulike selskaper, deriblant Nintendo, frem til han grunnla sitt eget studio i 2006.

Foreløpig er det ikke kjent noe mer informasjon om dette fellesprosjektet mellom det spanske og det japanske studioet, men teamet har møttes i disse dager, og de virker veldig begeistret for prosjektet. Den første kontakten fant sted på den siste Tokyo Game Show, så det vil ta en stund før vi vet mer om det.