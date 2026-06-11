Kenwood Go Stand Mixer (2026)

Hvis du er på utkikk etter den typiske Kenwood-mikseren - som, kanskje sammen med KitchenAid, regnes som den vanligste og mest populære på markedet - vil de fleste nok peke rett på Chef Baker, som vanligvis selges for mellom 400 og 550 pund. Den er ikke billig.

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Det finnes selvfølgelig billigere alternativer, men det er likevel ganske oppsiktsvekkende når produsenten selv lanserer en underserie som ikke bare kutter prisen betraktelig, men som samtidig gir deg et morsommere og mer fargerikt design. Men det er jo hele konseptet bak Kenwood Go.

Blandebatteriet i Kenwood Go-serien er tilgjengelig for £250, og ofte for betydelig mindre. Den er nå tilgjengelig i Eucalyptus Green, en virkelig slående farge, ledsaget av to litt ekstra farger, en pastellaktig blå og rød - og den er mer kompakt - noe som alt sammen er bra, for å være helt ærlig, men det faktum at den også er billigere, er virkelig det viktigste salgsargumentet.

Først og fremst har Kenwood tydeligvis jobbet med å redusere høyden uten å gå på kompromiss med skålens kapasitet. Det er tross alt den mest avgjørende faktoren for en mikser.

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Den er fantastisk som et stykke hardware. Materialene som er brukt har en taktil kvalitet som får den til å føles uendelig mye dyrere enn den er; låsen som gjør at du kan løfte toppen av maskinen er både tung og responsiv, og det er veldig smart å plassere et bærehåndtak på toppen, ettersom de fleste sannsynligvis oppbevarer en mikser i et skap eller lignende. Den er bare 30 centimeter høy, noe som virkelig utgjør en forskjell når det gjelder oppbevaring. Og ja, den er bare 18 centimeter bred også, så du kan virkelig føle forskjellen.

Likevel rommer skålen hele fire liter, noe som burde gjøre det mulig å håndtere alt du trenger en mikser til i hverdagen. Riktignok har Kenwood droppet det flotte displayet på siden, noe som er helt naturlig, men det lille rullehjulet på toppen er uten tvil lett å forstå.

Til tross for den lavere prisen får du hele tre verktøy med på kjøpet: en K-beater, en visp og en deigkrok, slik at du både kan vispe og elte, og den leveres også med en såkalt "splash guard" som du kan plassere på toppen av bollen. Den har også et innebygd måleverktøy som kan hjelpe deg med å tilsette riktig mengde i deigen mens den eltes - smart!

Selve motoren er på 800 W, og til sammenligning får du rundt 300 W i en KitchenAid Artisan, så Kenwood er fortsatt ledende når det gjelder rå kraft, om ikke annet i dette forbrukersegmentet. Poenget er rett og slett at de tydeligvis ikke har spart på den faktiske kraften, og jeg ville ikke hatt noen problemer med å kaste en hvilken som helst hverdagsoppgave på Go-mikseren, selv om den er billigere.

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Det eneste som er litt irriterende, er en slags auto-off-funksjon som gjør at mikseren slår seg av automatisk for å spare strøm. Det er ikke mulig å deaktivere denne funksjonen, og det er ikke alltid man er ferdig med å bruke en mikser bare fordi den ikke elter aktivt. Og så er det det faktum at selve bollen på fire liter har vært mer enn nok til alt jeg har kunnet bruke den til i testperioden, selv om jeg har forstått på noen av redaksjonens mer erfarne bakere at det lett kan oppstå situasjoner der den er for liten.

Men med tanke på at den er en god del billigere, penere og mer kompakt, er det vanskelig å mislike Go-mikseren, egentlig. Den er nok for dyr til å gi bort i julegave, men den er absolutt verdt å ta en titt på.