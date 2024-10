Kenwood lanserer en mer kompakt Go-serie med kjøkkenapparater

HQ

Kenwood har gjennom flere tiår blitt et kjent navn ved å lansere funksjonelle og estetisk tiltalende kjøkkenapparater, og spesielt mikseren deres har funnet veien til millioner av hjem.

Deres neste satsing er både rimeligere, mer kompakt og enklere å oppbevare. Den kalles "Kenwood Go"-kolleksjonen, og består av en ny mikser, en Quickmix Go-håndmikser og en kjøkkenmaskin, som alle er tilgjengelige til lavere priser og i mer stilrene farger.

"Med den nye Go-kolleksjonen kan du dra nytte av Kenwoods over 70 år lange kunnskap om matlaging, selv når det er trangt om plassen. Med en høyde på under 30 cm er disse kjøkkenheltene designet for å passe inn i dype skuffer, skap og hjørner, noe som gjør dem enkle å oppbevare og alltid klare til bruk", sier Kenwood på den offisielle Go-nettsiden.

Du vil snart kunne se Quick Look-videoer av de tre Go-produktene på Gamereactor, men foreløpig er det offisielle bilder av dem nedenfor.

Dette er en annonse: