Kenwood MultiPro Go Blend

I fjor tok vi for første gang en nærmere titt på Kenwoods Go-serie, blant annet Go MultiPro, en smart og allsidig liten kjøkkenmaskin med sugekopp i bunnen. Takket være det attraktive designet i pastellfarger og den mer kompakte størrelsen var den utrolig lett å anbefale, uavhengig av prisen.

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Kenwood har nylig oppdatert serien, og den største endringen er at selve MultiPro har fått mer funksjonalitet, så mye at det samme navnet rett og slett ikke lenger var nok. Den heter nå MultiPro Go Blend, og navnet taler for seg selv.

Men for å begynne med å snakke om kjøkkenmaskinen i seg selv, kan vi passende nok henvise til... ja, oss selv:

Igjen har den en relativt liten 1,3-liters bolle, og skjærebladene er «stablet» vertikalt, slik at den ikke er bredere enn absolutt nødvendig. Dette betyr at den er svært enkel å oppbevare i for eksempel skap eller dype skuffer, og det betyr også at alt tilbehøret til enheten oppbevares inne i samme ramme, slik at den ikke trenger en egen skuff for ekstra deler og tilbehør. Den kommer også med en funksjon kalt 360 Express Serve, som i praksis betyr at i stedet for at for eksempel agurker faller ned i bollen i bunnen, blir de skjøvet ut til siden og ned i en bolle etter eget valg. Det er ganske så smart.

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Akkurat som originalen har den bare én hastighetsinnstilling, pluss den tradisjonelle «Pulse»-funksjonen, men det er egentlig ikke behov for mer når det gjelder en så grunnleggende funksjonalitet. Denne maskinen er laget for å skjære ting i mindre, jevne biter, og knivene er så skarpe og motoren går så jevnt at dette går som en lek. Dette betyr også at det er mye enklere å ta MultiPro fra hverandre for rengjøring, noe du selvfølgelig må gjøre hver gang.

Den har en effekt på 650 W, noe som er nok til de fleste oppgaver, og siden den bare er 30 centimeter høy, er den definitivt en praktisk liten fyr, det er det ingen tvil om.

Og så er det blenderen. Ideen er at du kan ta av den nevnte bollen helt og klikke på en 1,2-liters blender, som raskt kan brukes til å lage en smoothie eller hva du ellers måtte trenge. Den bruker den samme hastighetsinnstillingen (eller «Pulse»), men gir selvfølgelig bare mer funksjonalitet i samme pakke. Det beste er at du, mens jeg skriver dette, faktisk kan få den på tilbud for litt under 50 pund, noe som er en helt vanvittig pris for et så allsidig verktøy.

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Selvfølgelig finnes det utvilsomt forbrukere som trenger en større bolle til en kjøkkenmaskin, eller til og med en større blender. Men hvis du prioriterer brukervennlighet og funksjonalitet, og ikke vil betale en formue, er Go-serien fortsatt utmerket til å oppfylle alle tre kravene. Nå kan den bare enda mer enn før.