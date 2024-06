Kenwood MultiPro OneTouch

HQ

For ikke lenge siden tok vi en nærmere titt på kjøkkengiganten Kenwoods kanskje mest luksuriøse og storslåtte produkt på tvers av de ulike underkategoriene, den utrolige Cooking Chef XL. Vi innså raskt at Kenwood virkelig vet hvordan man setter sammen noe funksjonelt, estetisk tiltalende og solid, og det gjelder ikke minst deres MultiPro OneTouch, en kjøkkenmaskin som koster en brøkdel av Cooking Chef XL, men som bevarer ideen om at én maskin på kjøkkenbordet skal kunne gjøre ulike jobber samtidig.

Så hva betyr det? Vel, først og fremst er MultiPro OneTouch en kjøkkenmaskin, men sammenlignet med de klassiske som "bare" finhakker, er dette så mye mer. Først og fremst kan den gjøre det, men med et bredt utvalg av sirkulære kniver som kan gi deg akkurat de bitene du vil ha. Den kan også blende, og den kan til og med knuse is. I tillegg til den store beholderen for kjøkkenmaskindelen finnes det en 1,5-liters blender, en Personal Blender som kan blende en enkelt smoothie bare for deg, en Citrus Juicer, for ja, det kan den også, en Dual Metal Whisk for å piske alt du måtte ønske, en Dough Tool som overraskende nok kan elte en deig og til og med Express Serve som kan levere serveringsklare biter av hva du enn kjører gjennom kjøkkenmaskinen.

Og det er ikke alt, du får også en Weighing Tray, en pose til overflødige kniver og mye mer, og alt er inkludert i prisen. Prisen er £150, noe som er mye sammenlignet med den vanlige kjøkkenmaskinen du kan kjøpe i supermarkedshyllene som en overspringshandling, men overraskende konkurransedyktig med tanke på hva du faktisk får for pengene.

Og så er det hele selvfølgelig forbasket godt satt sammen. Det hadde vært fint med en skikkelig liten LCD-skjerm som tillater litt personlighet og tilpasning, men oppsettet her er oversiktlig og gir deg alt du trenger. I tillegg er selve basen laget av børstet stål, som er lett å rengjøre i etterkant og ser knivskarp ut på de fleste kjøkken. Selve motoren er på 1000 W, og det er denne effekten som gjør at den også er i stand til å knuse is.

Det er ganske sprøtt hvor mange andre ting du kan spare ved å kjøpe denne. En kjøkkenvekt, en blender og i prinsippet en mikser, og det er i tillegg til de helt vanlige oppgavene den også kan utføre.

Kenwood beviser nok en gang at de har kontroll på det grunnleggende, og bortsett fra at de kanskje lener seg litt lenger inn i den teknologiske profilen, er dette en fulltreffer, og ikke bare for oss som alltid synes det er gøy å oppgradere dingsene våre, også de som står på kjøkkenbenken.