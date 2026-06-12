Kenwood Quick Mix Go (2026)

Vi har generelt vært ganske imponert over Kenwoods Go-serie. Det er ganske lett å like den, for Kenwood gjør noe som er ganske sjeldent på elektronikkmarkedet: De tilbyr et billigere alternativ til eksisterende produkter fra... ja, dem selv, uten at det går på bekostning av ytelse og kvalitet.

HQ

Både håndmikseren og kjøkkenmaskinen byr på robuste motorer, brukervennlighet, kompakt design og fremfor alt en tydelig kommunisert visjon, alt til en brøkdel av hva man ellers kunne ha forventet.

Når det gjelder Quick Mix Go, er historien litt annerledes, for selv om £40 for en håndmikser absolutt ikke er en formue, tar det bare et øyeblikks søk å oppdage at de fleste konkurrerende merker som KitchenAid, Philips og Braun tar omtrent det samme, mens Kenwood selv allerede tilbyr QuickMix+ til nøyaktig samme pris.

Men selv uten denne prisfordelen er Quick Mix Go fortsatt en fin liten kjøkkenmaskin. Motoren er på 350 W, noe som er nok, og du får med to sett med tilbehør: vispene og deigkrokene, som begge er laget av rustfritt stål. Det er et SureEject-system, som betyr at en enkel knapp frigjør dem, slik at du ikke trenger å dra eller dra, og selv om den trinnvise glidebryteren på toppen føles litt plastikkaktig å bruke, er det fem individuelle innstillinger.

Dette er en annonse:

Og det er det som gjør Go til Go. Den kommer i den samme nydelige "Eucalyptus Green" som de andre nye modellene, og den ser rett og slett penere ut enn den hvite vaskemaskinfargen som ellers dominerer markedet hvis man bruker 30 sekunder på å google. Det er egentlig rart at ikke andre produsenter prøver seg på noe lignende, for det kan ikke koste så mye i produksjonskostnader bare å gi disse dingsene litt karakter. Dessuten kommer den med et slags lokk og et spor langs siden av håndmikseren, som kan skjule kabelen helt. Lokket gjør at det som ellers ville vært vanskelig å oppbevare på en ordentlig måte, nå bare er en litt rektangulær boks som enkelt kan stables oppå alt annet.

Det er en "gimmick", ja, kanskje, men Kenwood tenker her på en veldig praktisk brukervennlighet, og det er verdt å applaudere. Om ikke annet er den faktisk enklere å oppbevare, og den er også mindre enn mange konkurrerende miksere.

Igjen, £40 er ikke mye, og absolutt ikke for noe du vil kunne stole på når du endelig trenger det. Den har ikke samme markedsfordel som håndmikseren, men det betyr ikke at den ikke fortsatt er verdt å anbefale.

Dette er en annonse: