Kenya sier at landets borgere ikke lenger vil kjempe for Russland i Ukraina: "Det blir ingen flere vervinger"

Musalia Mudavadi sier at Kenya og Russland har blitt enige om at "kenyanske statsborgere ikke lenger vil bli vervet til å kjempe for Moskva i krigen i Ukraina". Den kenyanske utenriksministeren kunngjorde dette etter samtaler med Sergej Lavrov i Moskva.

Ifølge Reuters sa Mudavadi at Kenya ønsket å sikre at landets borgere ikke ville bli rekruttert gjennom Russlands forsvarsdepartement. Han la til at Nairobi i stedet ville håndtere alle spørsmål som involverer kenyanere i Russland gjennom vanlige diplomatiske og konsulære kanaler.

Russland har sagt at kenyanske statsborgere som sluttet seg til krigsinnsatsen, gjorde det frivillig ved å undertegne kontrakter med det russiske militæret. En kenyansk etterretningsrapport som ble lagt frem for lovgiverne tidligere i år, anslo imidlertid at mer enn 1000 kenyanere hadde blitt rekruttert.

Kenyanske politikere har også advart mot nettverk som involverer useriøse tjenestemenn og menneskesmuglergrupper som angivelig har bidratt til å rekruttere kenyanere til å kjempe i konflikten. Nairobi har sagt at de ønsker å få slutt på denne praksisen og holde sitt bredere forhold til Moskva adskilt fra krigen i Ukraina.