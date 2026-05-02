Kenyas president gir Sabastian Sawe en bil og 53 000 euro i gave etter hans rekordmaraton

Sabastian Sawe satte verdensrekord i maraton og ble den første til å løpe under to timer i maraton for menn, da han kom i mål på 1 time, 59 minutter og 30 sekunder. Å løpe maraton på under to timer hadde vært en besettelse for løpere i årevis, og denne dagen i London var det to menn som klarte det: Andreplassen, Yomif Kejelcha, kom også i mål før to timer, bare elleve sekunder senere.

Da han kom tilbake, ble han hyllet av Kenyas president William Ruto, som forærte ham en bil med et personlig nummerskilt med tallene 1:59:30 og åtte millioner shilling (53 000 euro), og som beskrev Sawes bragd som "ikke bare en sportslig triumf, men et avgjørende øyeblikk i historien om menneskelig utholdenhet" (via EFE).

"Fremtidige generasjoner vil huske 26. april 2026 som dagen da en mann brøt en fysisk og psykisk barriere som lenge hadde vært ansett som uoverstigelig. Og navnet som for alltid vil være knyttet til det øyeblikket, vil være Sebastian Sawe", og glemmer at Kejelcha, fra Etiopia, også oppnådde den samme bragden, selv om han endte på andreplass i løpet.

Kenyas regjering tildelte ham en sjekk på fem millioner shilling, som er det fastsatte beløpet for utmerkelser til idrettsutøvere, samt en ekstra sjekk på tre millioner shilling for å vinne en gullmedalje i en stor konkurranse.

"Jeg er veldig glad, for denne seieren har vist meg hva jeg var i stand til. Jeg har trent mye, så jeg hadde rekorden i tankene, men jeg hadde ikke forventet å slå den så raskt , sier Sawe.