KeokeN Interactive sier opp resten av teamet sitt

HQ

Selv om permitteringsvarsler har blitt sjeldnere den siste måneden, er vi fortsatt inne i et år hvor tusenvis og atter tusenvis av ansatte i spillindustrien har mistet jobben. Mens KeokeN Interactive allerede var tvunget til å permittere for å stanse den økonomiske blødningen, har utvikleren nå kunngjort at de har blitt tvunget til å permittere resten av teamet sitt også.

I et innlegg på X har KeokeNs Koen og Paul Deetman sagt at etter å ha mislyktes i å generere publisering, arbeid for utleie eller medutviklingsalternativer på GDC nylig, har selskapet måttet løslate resten av sine ansatte.

CEO Koen Deetman uttaler om avgjørelsen: "Paul og jeg er kraftig slått, men langt fra slått. Det er vårt personlige oppdrag å gjenoppbygge KeokeN stein for stein, slik vi har gjort før, i våre ansattes navn og for å videreføre arven etter spillene våre."

I ånden av dette er det kunngjort en plan om å opprette og sette opp en Kickstarter, som vil hjelpe utvikleren med å generere den nødvendige finansieringen som vil være nødvendig for å lage Deliver Us Home, den tredje delen av Deliver Us -serien, et "spill vi vil bygge for deg og med deg" som Deetmans legger til.