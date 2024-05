Kerbal Space Program 2-studioet Intercept Games legges offisielt ned

HQ

Det er få ting som er verre enn å miste jobben, men det må være enda verre når moderselskapet sparke heler staben og prøver å skjule det ved å lyve om det. Det erenkelt sagt hva Take-Two-sjef Strauss Zelnick har gjort om den nåværende tilstanden til Intercept Games og Roll7.

Etter at nyheten brøt via Bloomberg tidligere denne måneden nektet Zelnick for noen dager siden overfor IGN at disse nedleggelsene skjedde. Nå har vi bekreftelse (igjen) på at dette er tilfelle. I dette tilfellet er kilden dessuten førstehånds, da det er en utvikler i selve studioet.

Quinn Duffy, en seniordesigner hos Intercept Games, har rapportert via sin LinkedIn-konto at han og alle studiokollegene hans vil bli permittert 28. juni.

Dette er ikke første gang Strauss Zelnick har blitt funnet å skjule informasjon om nedleggelse av studioer eller permitteringer. La oss ikke glemme saken om 2K Marin, studioet som skapte Bioshock 2, som i 2013 stengte uten at den nåværende administrerende direktøren i Take-Two erkjente det.