Kerbal Space Program 2s første store milepælsoppdatering kommer neste måned.

Kerbal Space Program 2 For Science! ble lansert i tidlig tilgang tidligere i år, og det er trygt å si at det ikke helt levde opp til fansenes høye forventninger. Det var ingen enkel oppgave å følge opp suksessen fra det første spillet, men da oppfølgeren ble lansert med mange feil, var ikke fansen særlig fornøyd.

Men for å runde av året slipper Intercept Games den første store milepælsoppdateringen til Kerbal Space Program 2. Med tittelen For Science! ser vi for oss at denne oppdateringen kommer til å inneholde mer enn bare feilrettinger og forbedringer av livskvaliteten.

Oppdateringen skal etter planen lanseres 19. desember, men i slutten av uken forventer vi å høre mer om den i en helt ny utviklerchat. I et nytt blogginnlegg har vi allerede fått en forsmak på hva vi kan vente oss, blant annet en ny utforskningsmodus.

Hva vil du se i For Science! -oppdateringen?