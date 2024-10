Keri Russell navigerer gjennom mer høyforræderi i andre sesong av The Diplomat

HQ

Det er snart tid for en ny dose storpolitiske intriger og forræderi når Netflix' dramaserie The Diplomat kommer tilbake med en ny sesong i slutten av måneden. Keri Russell er tilbake i hovedrollen, og i den kommende sesongen vil også Alison Janney dukke opp som en hovedantagonist, mens historien dreier seg om hvordan den amerikanske diplomaten Kate Wyler navigerer i den britiske regjeringen etter et bombeattentat i London.

The Diplomat Rufus Sewell er også tilbake i rollen som Hal Wyler, og du kan se alt dette i aksjon selv i den offisielle traileren for serien nedenfor. The Diplomat kommer tilbake til Netflix 31. oktober.