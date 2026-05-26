Kerry Condon tror F1 oppfølgeren "kanskje må vente litt"

Selv om den ikke ble en av Hollywoods få kassasuksesser, endte F1 opp med å bli en ganske stor suksess, både kommersielt og kritisk. Når dette er sagt, tok det ikke lang tid før det ble lovet en oppfølgerfilm, men det er et forbehold til den nyheten, da det er helt uklart når filmen kan komme.

Når vi snakker mer om dette punktet, har skuespillerinnen Kerry Condon, som spiller Kate McKenna i filmen, berørt produksjonsplanene for F1 oppfølgeren mens hun dukket opp på en junket for Pressure. I samtale med ScreenRant informerte Condon fansen om at vi kanskje må vente en god stund før en F1 oppfølger kommer.

"Ja, jeg har hørt om det, og alle elsker manuset, men jeg antar at det kommer til å være når Joe, regissøren vår, er tilgjengelig, og så må vi også følge tidsplanen til F1. Så det kan bli litt ventetid, men jeg tror det er greit."

Det store spørsmålet når det gjelder oppfølgeren F1 er hvordan den skal dreie seg rundt hovedrollene, ettersom Brad Pitt ærlig talt var for gammel til å være F1 -sjåfør i den opprinnelige filmen, og han er nå 62 år gammel og blir ikke yngre. Så vil Damson Idris ta over tøylene, eller vil filmen hente inn en ny stjerne? Hva ønsker du å se?