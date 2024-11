Kerry Washington har hovedrollen i Netflix' The Six Triple Eight

HQ

En av de største Netflix-originalene som er planlagt i desember, vil se Kerry Washington i hovedrollen og hovedrollen i en film kjent som The Six Triple Eight. Filmen dreier seg om en samling kvinnelige soldater som under andre verdenskrig fikk i oppgave å løse det enorme etterslepet av post som rammet USA, der over 17 millioner brev fortsatt satt fast og ventet på å nå sin destinasjon.

The Six Triple Eight Filmen er regissert av Armani Ortiz og Tyler Perry, og med premiere på Netflix 20. desember, har traileren for filmen kommet, og det samme har hele synopsis.

"En kaptein i hæren (Kerry Washington) leder en historisk bataljon med kun kvinnelige soldater som står overfor et oppdrag som ikke ligner noe annet: å gjenopprette håpet ved frontlinjene under andre verdenskrig ved å levere over 17 millioner etterslepne brev."