Kerry Washington og Omar Sy kjemper for å beskytte sønnen sin i Shadow Force

Omar Sy har blitt en ganske populær stjerne etter å ha gjort seg bemerket i Lupin -serien. Snart skal han stå i spissen for en Extraction-spinoffserie for Netflix, men for å forberede seg til den actionfilmen slår han seg sammen med Kerry Washington i en kommende Lionsgate-film.

Filmen heter Shadow Force, og den følger et par tidligere spesialstyrkeledere som blir jaktet på og må kjempe for å beskytte sønnens liv. For mange år siden brøt de reglene ved å forelske seg i hverandre, og nå er deres tidligere multinasjonale organisasjon ute etter å rydde opp i de løse trådene ved å eliminere duoen.

Shadow Force Filmen kommer på kino først fra 2. mai, og den vil ha en ganske interessant rollebesetning, med Da'Vine Joy Randolph, Mark Strong og Cliff "Method Man" Smith som alle utgjør besetningen. Du kan se traileren for filmen nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"I Shadow Force var Kyrah (Washington) og Isaac (Sy) en gang lederne for en multinasjonal spesialstyrkegruppe kalt Shadow Force. De brøt reglene da de forelsket seg, og for å beskytte sønnen deres går de under jorden. Med en stor dusør på hodene deres og den hevngjerrige Shadow Force på sporet, blir en families kamp til full krig."