"Ketamindronningen" dømt til 15 års fengsel for Matthew Perrys død

Jasveen Sangha, kjent som " Ketamine Queen", er onsdag dømt til 15 års fengsel for å ha gitt skuespilleren Matthew Perry en dødelig dose ketamin, noe som resulterte i hans død i oktober 2023. Hun erkjente seg skyldig i fjor, og ble dermed den femte tiltalte som innrømmet ansvar i saken.

Den føderale påtalemyndigheten krevde maksimumsstraff, med henvisning til det "vidtrekkende omfanget" av Sanghas ulovlige aktivitet og hennes "ufølsomme respons" på dødsfallene hun bidro til å forårsake. Sangha (42) innrømmet å ha distribuert rundt 50 ampuller med ketamin til Perry, og at hun også hadde solgt stoffet til Cody McLaury, som døde i 2019. Narkotikahandelen fortsatte selv etter at hun var klar over dødsfallene.

Myndighetene siktet fem personer knyttet til saken, inkludert to leger, en assistent og en bekjent, selv om retten slo fast at det bare var Sangha som direkte leverte de dødelige dosene. Aktoratet la vekt på hennes privilegerte bakgrunn og hevdet at motivene hennes var drevet av "grådighet, glamour og tilgang".

Under straffeutmålingen uttalte Sangha "Dette var ikke feil. Det var forferdelige beslutninger." Perrys stefar kommenterte tomrommet skuespilleren etterlot seg: "Det var en gnist i den mannen som jeg aldri har sett noe annet sted... Han burde ha hatt et annet nummer."