HQ

Siste nytt om USA . Jasveen Sangha, 42, en kvinne fra California kjent som "Ketamine Queen", har gått med på å erkjenne seg skyldig i flere føderale narkotikatiltaler knyttet til den avdøde skuespillerens fatale overdose.

"Hun tar ansvar for sine handlinger", sa hennes advokat, Mark Geragos, etter at påtalemyndigheten hadde kunngjort avtalen, i det som har blitt en av de mest profilerte sakene som involverer en kjendis' narkotikarelaterte død.

Myndighetene sier at hun ulovlig distribuerte et potent hallusinogent stoff som bidro direkte til Matthew Perrys utilsiktede død, og at hun jobbet tett sammen med en bekjent og skuespillerens personlige assistent for å gi ukontrollerte doser.

Aktorene legger vekt på hennes rolle i å opprettholde et narkotikainvolvert miljø, og påpeker den alvorlige avhengigheten som førte til tragedien. Jasveen Sangha risikerer nå en lang fengselsstraff, men det er ikke satt noen dato for domsavsigelsen, så følg med for ytterligere oppdateringer.