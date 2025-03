Kevin Bacon jakter demoner i Prime Videos The Bondsman

Kevin Bacon reddet en gang en amerikansk landsby ved hjelp av dans, men i april tar han en mer aggressiv tilnærming for å redde en annen amerikansk landsby, denne gangen ved hjelp av pistoler, økser, motorsager og kniver.

Skuespilleren skal medvirke i Prime Video -serien The Bondsman, som handler om en dusørjeger som etter å ha blitt drept på en jobb gjenoppstår og får en ny, men lignende oppgave. Nå må han jakte demoner i stedet for mennesker, og alt i helvetes tjeneste og ikke for den amerikanske regjeringen (hvis det er noen forskjell ...).

Serien har noen virkelig grafiske action, og med den satt til premiere ganske snart den 3. april på Prime Video, har vi nå blitt vist traileren og presentert den offisielle synopsis for showet også. Sjekk ut begge deler nedenfor.

"Kevin Bacon spiller hovedrollen som Hub Halloran, en myrdet dusørjeger som er tilbake fra de døde etter å ha blitt gjenopplivet av Djevelen for å fange og sende tilbake demoner som har rømt fra helvetes fengsel. Ved å jakte på disse demonene, med hjelp og hindringer fra sin fraseparerte familie, lærer Hub hvordan hans egne synder fikk hans sjel fordømt - noe som driver ham til å søke en ny sjanse i livet, kjærligheten og countrymusikken."