Kevin Costerns episke westernfilm flopper på kino

Med et rapportert budsjett på nesten 100 millioner dollar, hvorav hovedrolleinnehaver og regissør Kevin Costner betalte en stor del av egen lomme, var håpet at hans nye episke westernfilm Horizon: An American Saga - Chapter 1 skulle bli en suksess.

Dessverre har dette ikke vært tilfelle, og etter helgens premiere med inntekter som så vidt nådde 11 millioner dollar, er det tydelig at kinogjengerne ikke har noen videre interesse for en tretimers western.

Dette melder The Hollywood Reporter, som også slår fast at det nå vil bli svært vanskelig for Horizon: An American Saga å tjene inn produksjonskostnadene.

Det store spørsmålet nå er hvordan det vil gå med filmens andre del, Horizon: An American Saga - Chapter 2, som har premiere 16. august.

Vi krysser selvfølgelig fingrene for at Horizon gjør det bedre på det internasjonale markedet.

Er du i humør til Costners episke western?