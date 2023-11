Kevin Costner blir ikke med i de siste episodene av Yellowstone

HQ

Det har vært en del kontroverser rundt Kevin Costner og hans medvirkning i siste halvdel av Yellowstone sin siste sesong. Etter at det begynte å gå rykter om at han ville forlate serien, noe han også bekreftet selv, ble det sagt at årsaken var at timeplanen hans rett og slett kom og at han da ville filme alt på bare én uke i motsetning til de 50-65 dagene han tidligere gjorde. Men det må også ha vært en del krangling om penger.

Mange hadde nok håpet at Costner i det minste skulle komme tilbake og gjeste i minst et par episoder og dermed gi sin karakter John Dutton en verdig avslutning, men slik blir det altså ikke. Serieskaper Taylor Sheridan uttaler at det selvfølgelig er frustrerende å ikke kunne gi ham den avslutningen som var planlagt, men heldigvis skal det ikke være noe som påvirker slutten på serien.

Kommer du til å savne Kevin Costner i Yellowstone?

Takk, ComicBook.