Kevin Costner er ikke bekymret for at hans nye western skal gjøre det dårlig på kino

Horizon: An American Saga har blitt beskrevet som Kevin Costners magnum opus, hans ultimate hyllest til westernsjangeren med et budsjett som er like monstrøst som spilletiden.

Men i USA går det tregt, og åpningshelgen ble slett ikke som planlagt med knapt 10 millioner dollar i billettsalg. En bagatell av Horizon's produksjonskostnader på over 100 millioner dollar.

Mye tyder på at filmen kommer til å floppe, men Costner selv virker ikke spesielt bekymret for situasjonen, og i et intervju med Entertainment Weekly sa han :

"Jeg har levd med filmer og hva som skjer med dem i åpningshelgen. Hvis vi legger så mye press på det, er vi nødt til å bli skuffet. Jeg er veldig glad for at Horisont ser ut som den skal se ut, og det er slik den kommer til å se ut resten av livet. Og det er veldig viktig for meg i denne prosessen."

Costner nevnte også at han selvsagt ville bli veldig glad hvis Horizon blir en stor suksess, men at det viktigste til syvende og sist er at han selv er fornøyd med filmen, og det sier han at han er.

"Ville jeg elsket at den ble en stor, stor suksess? Selvsagt vil jeg det. Egoet mitt ville likt det; alle ville likt det. Men jeg er mest fornøyd med at filmen som du og jeg snakker om, ser ut slik jeg vil at den skal se ut."

Har du planer om å se Costners episke western?