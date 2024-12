Kevin Costner går videre fra Yellowstone drama

HQ

Kevin Costner har gjort det klart at han er klar til å gå videre fra Yellowstone. I en nylig samtale delt av Daily Mail, ble skuespilleren, som spilte den ikoniske rollen som John Dutton, spurt om seriefinalen og hans karakters sjokkerende avgang. Han uttrykte at han ikke har noen interesse av å dvele ved fortiden, og understreket at han ikke har tenkt mye på finalen, og at det er på tide å gi slipp på den.

Da han ble spurt om forholdet til motspilleren Luke Grimes, som spilte sønnen Kayce Dutton, var Costner svært fåmælt. Grimes hadde tidligere kommentert hvordan hans avgang fra serien hadde gjort innspillingen av den siste sesongen enklere, men Costner gjorde det klart at de ikke lenger kommuniserer. Han anerkjente kort temaet og gikk videre, uten å vise noe ønske om å gjenoppta tidligere spenninger.

Nå som Yellowstone er avsluttet, har dramaet bak kulissene vært nesten like gripende som det som utspilte seg på skjermen. Costners exit, som ble tilskrevet konflikter med hans andre prosjekter, blant annet filmen Horizon: An American Saga, satte et merkbart preg på seriens siste kapitler. Det ser imidlertid ut til at Costner er ivrig etter å legge familien Dutton bak seg og fokusere på nye muligheter.

Har du sett finalen på Yellowstone ennå? Hva synes du om seriens avslutning uten Kevin Costner i hovedrollen?