Kevin Costner har brukt 38 millioner dollar av egen lomme på sitt drømmeprosjekt Horizon

HQ

Det er allerede bekreftet at den kommende storfilmen Horizon: An American Saga er et drømmeprosjekt for Kevin Costner, en bakke han er villig til å dø på. For som manusforfatter, regissør, produsent og skuespiller i westernfilmen har han unektelig bevist sine ord gjennom handling.

Men så har det også en pris, og Costner har absolutt ikke spart på noe, og har investert hele 38 millioner dollar av sine egne penger i filmen. Dette fortalte han i et nylig intervju med GQ der han sa følgende :

"Jeg vet at de sier at jeg har investert 20 millioner dollar av mine egne penger i denne filmen. Det er ikke sant. Jeg har nå omtrent 38 millioner dollar i filmen. Det er sannheten. Det er det virkelige tallet."

En heftig sum, for å si det mildt, og etter traileren som ble sluppet for noen uker siden å dømme har vi en virkelig episk westernhistorie å se frem til, noe vi her i redaksjonen gleder oss veldig til.

Eller hva synes du, virker Kevin Costners episke western som noe å gå på kino for?