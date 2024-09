Kevin Costner nekter å gi opp Horizon: An Amerikansk Saga

HQ

Det skulle bli Kevin Costners definitive mesterverk, hans svanesang, og med millioner av hans egne dollar investert innebar prosjektet også en alvorlig personlig risiko for ham.

Dessverre har suksesshistorien uteblitt, og som mange av dere sikkert allerede vet, floppet det første kapittelet av Horizon: An American Saga og klarte ikke å tjene inn produksjonsbudsjettet på 100 millioner dollar.

Dette førte til at andre del av filmen umiddelbart ble satt på vent, og Horizon: An American Saga - Chapter 2 er for øyeblikket forsinket på ubestemt tid. Selv om filmen er ferdig.

Men Costner gir seg ikke, og i et intervju med Deadline har han mer eller mindre lovet å fullføre sagaen, koste hva det koste vil. Han er ikke sikker på hvordan han skal gjøre det, men han nekter å gi opp.

Costner sa: "Hvis det er noe du forventer av del 2, så er det at du innser at 2 er vanskeligere enn 1. Det er vanskelig å dra vestover. 3 er det samme. Det blir vanskeligere. Men jeg skal si deg dette. Kapittel 3 er ødeleggende fordi... Du begynner å bli kjent med alle disse menneskene. Livet fortsetter å angripe dem, og du vil se at...

"De er alle skrevet. Jeg må skynde meg... Nå som steinen [falt] ned igjen, må jeg legge hendene på den igjen og begynne å dytte den opp. Det er et tau som jeg ikke kan slippe taket i. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare 3 akkurat nå, men jeg skal klare det."

Man kan jo lure på hvor Costner skal finne pengene til den tredje filmen, hvis han ikke har noen investorer som er villige til å spytte inn penger til festen. Og vi tviler på at han er villig til å gå personlig konkurs for filmenes skyld, selv om det virker som om han unektelig brenner for historien.

Vi kan bare ønske Costner lykke til, samtidig som vi håper at den andre delen (hvis og når den får premiere) klarer å tiltrekke seg et bredere publikum.

Hva synes du om Horizon: An American Saga?