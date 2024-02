Kevin Costner presenterer første del av Horizon: En amerikansk saga

Selv om det er vanlig at filmer deles opp i flere deler (vi får Dune: Part Two denne uken), er det svært uvanlig at en film i flere deler har premiere med et par måneders mellomrom. Det er nettopp det Kevin Costner ønsker å tilby fansen i sommer når Horizon: An American Saga kommer på kino i to deler, den første i juni og den andre i august.

Filmen ser ut til å bli et storslått eventyr gjennom det gamle Vesten på midten av 1800-tallet, en film som følger et ensemble av skuespillere og viser hvordan Vesten ble vunnet og deretter tapt under borgerkrigen mellom 1861 og 1865. Det er en fortelling som beskrives som "for stor for én film", noe som er grunnen til at den deles opp i flere deler, og nå som vi nærmer oss lanseringen av den første delen, har det dukket opp en trailer som gir oss en forsmak på actionfortellingen Yellowstone (eller mer passende 1883).

Ta en titt på synopsis og traileren for Horizon: An American Saga - Chapter 1 nedenfor, og de to filmene kommer etter planen 28. juni for første del og 16. august for Chapter 2.

Synopsis: "Horizon: An American Saga utforsker det gamle vestens tiltrekningskraft og hvordan den ble vunnet - og tapt - gjennom blod, svette og tårer fra mange. Costners ambisiøse filmeventyr strekker seg over de fire årene av borgerkrigen, fra 1861 til 1865, og tar publikum med på en følelsesladet reise gjennom et land i krig med seg selv, sett gjennom familiene, vennene og fiendene som alle forsøker å finne ut hva det virkelig betyr å være Amerikas forente stater."